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Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) Pontoise

Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) Pontoise samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP)

Adresse : 17, rue du Château

Ville : 95300 Pontoise

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Pontoise

Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens

Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 17, rue du Château Pontoise Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

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Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 17, rue du Château Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 30 73 90 77  musee@ville-pontoise.fr

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L’événement Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Pontoise a été mis à jour le 2026-04-28 par Cergy Pontoise Tourisme

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