Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) Pontoise
Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) Pontoise samedi 6 juin 2026.
Pontoise
Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens
Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 17, rue du Château Pontoise Val-d’Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-07 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
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Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 17, rue du Château Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 30 73 90 77 musee@ville-pontoise.fr
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L’événement Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Pontoise a été mis à jour le 2026-04-28 par Cergy Pontoise Tourisme
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