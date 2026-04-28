Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) Pontoise

Pontoise

Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens

Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 17, rue du Château Pontoise Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

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Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) 17, rue du Château Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 30 73 90 77 musee@ville-pontoise.fr

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L’événement Vue sur cour découvrir l’histoire des Cinq Sens Pontoise a été mis à jour le 2026-04-28 par Cergy Pontoise Tourisme