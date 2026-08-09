Vuelvo al Sur, concert Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

À l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à vous immerger dans l’univers envoûtant du tango. Plus qu’une musique ou une danse, le tango est un patrimoine vivant. Il est né à la fin du XIXe siècle sur les rives du Río de la Plata, au croisement des traditions locales, des rythmes africains et des cultures d’immigrants européens.

Le Quatuor Silencio de Tango fait revivre cette histoire fascinante. Des classiques nostalgiques de l’âge d’or aux sonorités modernes et audacieuses du tango nuevo. Ce concert retrace l’évolution d’un genre qui a conquis le monde entier jusqu’à être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Piano: Chloé Pfeiffer

Bandoneón: Maxime Point

Violon: Juan María Braceras

Bajo: Federico Abraham

Guitare et Voix: Fabián Cardozo

Entrée libre