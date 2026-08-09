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Vuelvo al Sur, concert Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

samedi 19 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis

Vuelvo al Sur, concert Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00
Heure de fin
20:00
Lieu
Fondation Fernet-Branca
Adresse
2, rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin

À l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à vous immerger dans l’univers envoûtant du tango. Plus qu’une musique ou une danse, le tango est un patrimoine vivant. Il est né à la fin du XIXe siècle sur les rives du Río de la Plata, au croisement des traditions locales, des rythmes africains et des cultures d’immigrants européens.

Le Quatuor Silencio de Tango fait revivre cette histoire fascinante. Des classiques nostalgiques de l’âge d’or aux sonorités modernes et audacieuses du tango nuevo. Ce concert retrace l’évolution d’un genre qui a conquis le monde entier jusqu’à être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Piano: Chloé Pfeiffer
Bandoneón: Maxime Point
Violon: Juan María Braceras
Bajo: Federico Abraham
Guitare et Voix: Fabián Cardozo

Entrée libre

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