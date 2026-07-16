Vues d’ici et d’ailleurs : la gravure pour voyager, Médiathèque les Silos, Chaumont

Informations pratiques

Vues d’ici et d’ailleurs : la gravure pour voyager 19 et 20 septembre Médiathèque les Silos Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jusqu’à l’avènement de la photographie, vers 1840, les représentations que l’on se fait des villes, ou des paysages remarquables, sont véhiculées par la peinture mais surtout par la gravure. En effet, les illustrations dans les livres et les estampes gravées, moins chères qu’une toile de maître, sont largement diffusées dans la population grâce à l’invention de l’imprimerie, l’évolution des techniques de gravures, l’essor du commerce d’images et du colportage.

A l’époque moderne et classique, XVe-XVIIIe siècles, des artistes nomades parcourent l’Europe, croquent sur le vif ce que l’on appelle des vues, ou vedute en Italie : elles ont pour sujets des paysages urbains, des monuments emblématiques, des places fortes, des ports, des vues champêtres… La méthode de travail à l’extérieur repose sur l’observation et la prise de multiples croquis préparatoires. Le tableau est ensuite réalisé en atelier. Ces œuvres sont aussi souvent réinterprétées en gravures au trait, par des artistes-graveurs talentueux, pour illustrer des livres et aussi vendues en estampes, c’est-à-dire en feuilles imprimées. Les matrices ainsi ciselées dans le bois, le cuivre, permettent de produire des séries reproductibles, imprimables et retirables en quantité selon la demande, pour toucher un public plus large.

Nous vous convions ainsi à une excursion touristique à travers une sélection de livres et d’estampes conservés dans le fonds ancien de la médiathèque les silos de Chaumont, parmi lesquels des vues anciennes de Chaumont.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue du Maréchal Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXᵉ siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXᵉ siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly, dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent également de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment. Gare à proximité.

Jusqu’à l’avènement de la photographie, vers 1840, les représentations que l’on se fait des villes, ou des paysages remarquables, sont véhiculées par la peinture mais surtout par la gravure. En les à…

©Ville de Chaumont