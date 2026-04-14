Vues sur Rennes, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage, Rennes

Vues sur Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Au programme : jeux, quizz, coloriages…

Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Venez découvrir ou redécouvrir Rennes depuis le 6è étage de la bibliothèque et jouer avec les collections de la Bibliothèque et du Musée de Bretagne. NDM

Lucas Conanec