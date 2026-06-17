Grand projet estival

mené par Mode & Handicap… C’est Possible !.

Du 17 juin au 30

août 2026, de 13h à 19h, nous transformons l’espace public et notre atelier

parisien en un véritable laboratoire de création, d’échange et de solidarité.

Cet événement unique propose des parcours artistiques, artisanaux et

technologiques gratuits, conçus pour rassembler les jeunes valides et les

personnes en situation de handicap autour d’un objectif commun : s’exprimer

librement et faire de chaque différence une richesse créative.

À ne pas manquer : Le lancement à l’Atelier !

Du 17 juin au 5 juillet 2026 :

Retrouvez-nous au 26 rue de l’Ourcq, 75019 Paris pour le coup d’envoi de

nos ateliers d’art-thérapie unique qui rassemble jeunes valides et personnes en

situation de handicap autour de la création artistique. Dans cet espace

d’écoute et de respect, le dessin, le modelage et les œuvres collectives

stimulent l’autonomie, l’entraide et la confiance en soi. Une véritable source

de fierté et d’inclusion par l’art.

Nos Objectifs

& Engagements

– Favoriser l’inclusion par le

faire-ensemble : Briser

l’isolement en créant des binômes et des œuvres collectives mêlant tous les

publics.

– Développer l’autonomie et la

confiance : Permettre à

chaque participant (notamment les adolescents de 11 à 18 ans) de s’initier à de

nouvelles compétences.

– Promouvoir la parité et la mixité : Garantir une égalité réelle entre

filles et garçons au sein de nos groupes, sans aucun stéréotype de genre.

– Animer la vie de quartier : Valoriser le travail des

participants auprès des habitants à travers des évènements artistiques dans le secteur Place de la Bastille de Stalingrad,

Paris 19e.

Informations Pratiques

– Dates globales : Du 17 juin au 30 août 2026.

– Horaires : Tous les jours de 13h à 19h.

– Lieux des activités :

Du 17 juin au 5 juillet: En intérieur à l’Atelier (26 rue de

l’Ourcq, Paris 19e ).

Du 8 juillet au 30 août : En extérieur, de la Place de la Bastille de Stalingrad, Paris 19e.

Public : Ouvert à tous, prioritairement

aux jeunes de 11 à 18 ans

️ Le programme complet de votre été (13h – 19h)

Du 17 juin au 5 juillet (Au 26 rue de l’Ourcq) : Un atelier d’art-thérapie unique

qui rassemble jeunes valides et personnes en situation de handicap autour de la

création artistique. Dans cet espace d’écoute et de respect, le dessin, le

modelage et les œuvres collectives stimulent l’autonomie, l’entraide et la

confiance en soi. Une véritable source de fierté et d’inclusion par l’art.

–

Du 8 juillet au 26 juillet (Place de la Bastille de Stalingrad, Paris 19e) : Découvrez de

teinture végétale inclusif où l’art ancestral de l’indigo et du Shibori s’ouvre

à tous. Dans un cadre bienveillant et adapté, personnes en situation de

handicap et passionnés créent des motifs uniques sur textile ou revalorisent

leurs vêtements grâce à l’upcycling. Une expérience sensorielle et

écoresponsable qui allie savoir-faire artisanal, confiance en soi et partage.

–

Du 29 juillet au 9 août (Place de la Bastille de Stalingrad, Paris 19e) : Cet

atelier innovant utilise l’intelligence artificielle générative comme un outil

d’expression unique pour les personnes en situation de handicap. Grâce à des

équipements adaptés, les participants créent des œuvres mêlant images, textes

et sons, développant ainsi leur autonomie et leur confiance en soi. Un projet

précurseur qui relie art, innovation et inclusion numérique pour faire de

chaque différence une richesse créative.

–

Du 12 août au 23 août (Place de la Bastille de Stalingrad, Paris 19e) : Cet atelier

ludique et inclusif invite à découvrir le String Art, une technique accessible

pour créer des œuvres uniques avec des fils colorés et des clous. En manipulant

le bois, le marteau et la laine, les participants développent leur motricité

fine, leur concentration et leur imagination dans une ambiance bienveillante.

Une expérience de partage valorisante où chaque création devient une véritable

source de fierté personnelle.

–

Du 26 août au 30 août (Au 26 rue de l’Ourcq ou Place de la Bastille de Stalingrad, Paris 19e) : Cet

atelier vivant et structuré met l’innovation 3D au service de la créativité des

personnes en situation de handicap. Autour de trois thèmes — stylo 3D,

sculpture numérique et numérisation de textiles à réutiliser — les participants

libèrent leur imagination et débordent d’initiatives. Un espace technologique

et inclusif où chacun façonne ses propres projets et repart avec ses créations

️ Inscription &

Contact : Les ateliers sont entièrement gratuits sur réservation. Pour

inscrire un groupe de jeunes ou obtenir plus d’informations, contactez-nous

directement par mail ou par téléphone

Dans le cadre de la Ville de Paris et Mairie du 19e , le projet VVV . Des ateliers artistiques inclusifs permettant à des jeunes, valides ou en situation de handicap, de créer, de s’exprimer, de renforcer leur confiance en eux et de présenter leurs œuvres citoyennes au sein de leur quartier, à La place de la Bataille-de-Stalingrad est une place située dans les 19ᵉ arrondissements de Paris.

Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 30 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h30 à 19h00

gratuit

modeethandicap1@orange.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T16:30:00+02:00

fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T13:30:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T13:30:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T13:30:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T13:30:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-24T13:30:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T13:30:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T13:30:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T13:30:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T13:30:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-07-01T13:30:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T13:30:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T13:30:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T13:30:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T13:30:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-08T13:30:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T13:30:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T13:30:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:30:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T13:30:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-15T13:30:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T13:30:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T13:30:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:30:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T13:30:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-22T13:30:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T13:30:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T13:30:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:30:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T13:30:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-29T13:30:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T13:30:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T13:30:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T13:30:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T13:30:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-05T13:30:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T13:30:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T13:30:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T13:30:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T13:30:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-12T13:30:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T13:30:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T13:30:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T13:30:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T13:30:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-19T13:30:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T13:30:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T13:30:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T13:30:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T13:30:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-26T13:30:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T13:30:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T13:30:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T13:30:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-30T13:30:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00

Modeethandicap c’est possible 26,rue Ourcq 75019 Paris

https://www.instagram.com/mode.et.handicap +33670084480 modeethandicap1@orange.fr



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