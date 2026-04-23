VVX 2026 10e édition La ville célèbre en fanfare ! Volvic
VVX 2026 10e édition La ville célèbre en fanfare ! Volvic jeudi 14 mai 2026.
Volvic
VVX 2026 10e édition La ville célèbre en fanfare !
Centre-ville Volvic Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 11:30:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Pour célébrer la 10e édition de la VVX, la Ville de Volvic propose une nouvelle formule imaginée par le service culturel une programmation qui fait la part belle à la musique, portée par des brass bands qui animeront les rues et les places de la ville…
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Centre-ville Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 33 50 38 mairie@ville-volvic.fr
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English :
To celebrate the 10th edition of the VVX, the town of Volvic has come up with a new formula devised by the cultural department: a programme that gives pride of place to music, with brass bands livening up the town’s streets and squares?
L’événement VVX 2026 10e édition La ville célèbre en fanfare ! Volvic a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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