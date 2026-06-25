Wagner / Mahler Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 11 décembre 2026.

Lyon 3e Arrondissement

Wagner / Mahler

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Un jour où Gustav Mahler chantait du Wagner un peu trop fort avec d’autres étudiants, sa logeuse mit tout le monde à la porte.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Wagner / Mahler

One day, when Gustav Mahler was singing Wagner a little too loudly with some other students, his landlady kicked everyone out.

L’événement Wagner / Mahler Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme