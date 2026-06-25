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Wagner / Mahler Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Wagner / Mahler Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 11 décembre 2026.

Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Wagner / Mahler

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12

Un jour où Gustav Mahler chantait du Wagner un peu trop fort avec d’autres étudiants, sa logeuse mit tout le monde à la porte.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Wagner / Mahler

One day, when Gustav Mahler was singing Wagner a little too loudly with some other students, his landlady kicked everyone out.

L’événement Wagner / Mahler Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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