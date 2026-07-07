Informations pratiques

Thionville

Walid Ben Selim | Here and Now

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02 23:00:00

Date(s) :

2027-04-02

Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien nous vivant dans les faubourgs de l’Éternité Darwich

Dans un choc des cultures fondateur, Walid Ben Selim devient le porte-voix des grands noms de la poésie soufie. À travers un Orient mythique et millénaire, il cherche la vibration première dans un souffle épique et méditatif. Accompagné de la harpiste Marie-Marguerite Cano, il crée un espace de spiritualité musicale, un dialogue entre la langue arabe et celle, symbolique, de la harpe, empreint d’amour et de joie.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

%AB Here and now, amid the debris of being and nothingness, we live on the outskirts of eternity %BB Darwich

In a seminal clash of cultures, Walid Ben Selim becomes the voice of the great names of Sufi poetry. %C0 Through a mythical, millennia-old Orient, he seeks the primordial vibration in an epic and meditative breath. Accompanied by harpist Marie-Marguerite Cano, he creates a space of musical spirituality—a dialogue between the Arabic language and the symbolic language of the harp, imbued with love and joy.

L’événement Walid Ben Selim | Here and Now Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME