WALL de Marion FRAPPAT Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

WALL de Marion FRAPPAT

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:45:00

fin : 2026-10-03 21:35:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

DANSE CONTEMPORAINE

WALL réunit 14 corps en une respiration commune. Les gestes s’alignent, les rythmes s’unifient une harmonie qui rassure mais peu à peu enferme, jusqu’à faire du collectif un mur.

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English : WALL de Marion FRAPPAT

CONTEMPORARY DANCE

WALL brings together 14 bodies in a shared rhythm. The movements align, the rhythms merge: a harmony that is reassuring but gradually becomes confining, until the collective becomes a wall.

L’événement WALL de Marion FRAPPAT Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes