Wallace Cleaver + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Wallace Cleaver + 1ère partie Jeudi 5 novembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 27€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T23:00:00+01:00

Ce rappeur de Blois fait un pas de côté dans le rap français. Porté par des textes introspectifs, il explore aussi le terrain de la chanson, de la pop et du spoken-word, l’ambition étant de créer son propre sillon. Son nouvel album, Marcel est une déflagration intime où il s’affirme pleinement, résultat d’une décennie de recherche, de doutes, de reconstruction. Sa plume, sa voix, son univers, tout converge. Et on admire.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/wallace-cleaver-1ere-partie-05112026-1900 »}]

+ 1ère partie Concert Rap