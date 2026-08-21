Wallace Cleaver, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Wallace Cleaver Samedi 17 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

30 Euros / 23 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

Wallace Cleaver maintient le cap d’une écriture singulière, poésie d’aujourd’hui offerte aux coeurs grand ouverts. Wallace Cleaver fait un pas de côté dans le rap français tout en étant un digne héritier de ce dernier. Ses textes introspectifs disent le chemin parcouru par un enfant de province. Nostalgie et ambition s’y entremêlent, en équilibre entre temps forts explosifs et respirations essentielles.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Entre rap français, chanson pop et spoken word.

Alizée Omaly