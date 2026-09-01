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Wangari se met au vert – Ateliers gratuits, spectacle gratuit et fresque ! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris

Wangari se met au vert – Ateliers gratuits, spectacle gratuit et fresque ! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Wangari Maathai
Adresse
13-15 rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
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Dans le cadre de la Semaine européenne du développement
durable, le Centre Wangari dédie un après-midi à l’écologie !

AU PROGRAMME :

15h : Ateliers participatif par la Compagnie Cycle cour

Pour les 7 ans et + : « Les petits génies de
l’électricité ». Venez comprendre comment fonctionne l’électricité à
travers des jeux et le montage de circuits simples.

Pour les 10 ans et + : « La fresque du climat ».
Reconstituez les liens de cause à effet des changements climatiques et explorez
les actions que vous pouvez mettre en place au quotidien.

16h : Spectacle « Les cyclocontes de Jacob » par la
Compagnie Cycle cour

Venez écouter l’histoire de Jacob et de son meilleur ami
Wilhelm, son vélo magique. Ensemble, ils parcourent le monde à la recherche des
plus belles histoires à raconter.

17h : Inauguration de la première fresque de la série
« Ceremonia » du Street artiste Ninin

Ceremonia est un calendrier peint, un récit qui s’écrit
pendant une année entière. Chaque mois, une nouvelle fresque prend naissance à
partir d’une célébration, d’un rituel ou d’un moment clé du calendrier des
peuples latino-américains. Le cycle s’ouvre avec l’équinoxe de septembre,
moment d’équilibre et de bascule. Il viendra peintre cette fresque devant le
Centre Wangari, et l’inaugurera le 23 septembre.

On vous attend nombreuses et nombreux pour cette belle journée !

À très vite au Centre Wangari

Un après-midi entièrement gratuit autour de l’écologie dans le cadre de la semaine européenne du développement durable !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud  75020 Paris
https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/08/24/wangari-se-met-au-vert-une-journee-autour-de-lecologie/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/


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