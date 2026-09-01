Wangari se met au vert – Ateliers gratuits, spectacle gratuit et fresque ! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement

durable, le Centre Wangari dédie un après-midi à l’écologie !

AU PROGRAMME :

15h : Ateliers participatif par la Compagnie Cycle cour

Pour les 7 ans et + : « Les petits génies de

l’électricité ». Venez comprendre comment fonctionne l’électricité à

travers des jeux et le montage de circuits simples.

Pour les 10 ans et + : « La fresque du climat ».

Reconstituez les liens de cause à effet des changements climatiques et explorez

les actions que vous pouvez mettre en place au quotidien.

16h : Spectacle « Les cyclocontes de Jacob » par la

Compagnie Cycle cour

Venez écouter l’histoire de Jacob et de son meilleur ami

Wilhelm, son vélo magique. Ensemble, ils parcourent le monde à la recherche des

plus belles histoires à raconter.

17h : Inauguration de la première fresque de la série

« Ceremonia » du Street artiste Ninin

Ceremonia est un calendrier peint, un récit qui s’écrit

pendant une année entière. Chaque mois, une nouvelle fresque prend naissance à

partir d’une célébration, d’un rituel ou d’un moment clé du calendrier des

peuples latino-américains. Le cycle s’ouvre avec l’équinoxe de septembre,

moment d’équilibre et de bascule. Il viendra peintre cette fresque devant le

Centre Wangari, et l’inaugurera le 23 septembre.

On vous attend nombreuses et nombreux pour cette belle journée !

À très vite au Centre Wangari

Un après-midi entièrement gratuit autour de l’écologie dans le cadre de la semaine européenne du développement durable !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/08/24/wangari-se-met-au-vert-une-journee-autour-de-lecologie/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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