Wangari se met au vert – Ateliers gratuits, spectacle gratuit et fresque ! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement
durable, le Centre Wangari dédie un après-midi à l’écologie !
AU PROGRAMME :
15h : Ateliers participatif par la Compagnie Cycle cour
Pour les 7 ans et + : « Les petits génies de
l’électricité ». Venez comprendre comment fonctionne l’électricité à
travers des jeux et le montage de circuits simples.
Pour les 10 ans et + : « La fresque du climat ».
Reconstituez les liens de cause à effet des changements climatiques et explorez
les actions que vous pouvez mettre en place au quotidien.
16h : Spectacle « Les cyclocontes de Jacob » par la
Compagnie Cycle cour
Venez écouter l’histoire de Jacob et de son meilleur ami
Wilhelm, son vélo magique. Ensemble, ils parcourent le monde à la recherche des
plus belles histoires à raconter.
17h : Inauguration de la première fresque de la série
« Ceremonia » du Street artiste Ninin
Ceremonia est un calendrier peint, un récit qui s’écrit
pendant une année entière. Chaque mois, une nouvelle fresque prend naissance à
partir d’une célébration, d’un rituel ou d’un moment clé du calendrier des
peuples latino-américains. Le cycle s’ouvre avec l’équinoxe de septembre,
moment d’équilibre et de bascule. Il viendra peintre cette fresque devant le
Centre Wangari, et l’inaugurera le 23 septembre.
On vous attend nombreuses et nombreux pour cette belle journée !
À très vite au Centre Wangari
Un après-midi entièrement gratuit autour de l’écologie dans le cadre de la semaine européenne du développement durable !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/08/24/wangari-se-met-au-vert-une-journee-autour-de-lecologie/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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