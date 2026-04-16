Warhammer, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Warhammer, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles dimanche 14 juin 2026.
Warhammer Dimanche 14 juin, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00
La médiathèque propose un atelier mensuel autour de l’univers Warhammer.
À travers la peinture de figurines, la découverte des règles du jeu de plateau et la présentation de l’univers narratif, cet atelier invite les participants à explorer un monde riche en stratégie, en création et en lectures fantastiques.
Les figurines et le matériel de peinture sont fournis.
Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
En partenariat avec Games Workshop Bordeaux
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Atelier Cap bien être – ASEPT, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 16 avril 2026
- La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles 16 avril 2026
- À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles 17 avril 2026
- À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 17 avril 2026
- Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 18 avril 2026