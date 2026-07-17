Washing machine, le bruit des vagues, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Washing machine, le bruit des vagues 4 et 5 décembre Théâtre du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T18:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:20:00+01:00

Fin : 2026-12-05T19:00:00+01:00 – 2026-12-05T20:20:00+01:00

Texte et mise en scène Ella Amstad Ngoko

Avec les élèves interprètes du Studio 8 de l’École du Nord**, Ruth Kouame, Marine Marçais Boyer, Djénaé Segonds

Dans le cadre de leur formation, les élèves du parcours Mise en scène, Écriture et Dramaturgie de l’École du Nord présentent cette saison leur spectacle personnel sous forme d’esquisse. Le Théâtre du Nord vous invite à découvrir le premier spectacle de celles et ceux qui feront le théâtre de demain.

Dans une ville du sud de la France, Zinée revient sur le parking d’un supermarché où quelque chose s’est joué et continue de la hanter. Entre la laverie automatique et le strip-club miteux, Yuna et Leyla, deux caissières, semblent figées. Le temps s’est arrêté. En posant ses pieds sur le bitume brûlant, Zinée ouvre une brèche : les corps se remettent en mouvement, les machines débordent et les Furies dansent, propageant une rumeur de vengeance.

Figures de la mythologie antique, déesses vengeresses chargées de punir les crimes, les Furies surgissent ici dans un monde contemporain. Ella Amstad Ngoko invente une nouvelle mythologie dans un monde, où la brutalité tragique ne vient plus des dieux mais des structures sociales. Le mythe devient alors un outil pour penser notre capacité à agir aujourd’hui.

ACCESSIBILITÉ

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

samedi 5 décembre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/washing-machine »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Esquisse des élèves en mise en scène de l’École du Nord

Ella Amstad Ngoko