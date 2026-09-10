Wassy en aquarelles : portes ouvertes de l’atelier « Expression Artistique », Centre Socio-Culturel, Wassy

Informations pratiques

Wassy en aquarelles : portes ouvertes de l’atelier « Expression Artistique » 19 et 20 septembre Centre Socio-Culturel Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Expression Artistique de Wassy ouvre les portes de son atelier au Centre Socio-Culturel de Wassy.

Les visiteurs pourront découvrir les réalisations créées par les adhérents tout au long de l’année. Peintures, aquarelles et œuvres originales témoignent de la créativité et du savoir-faire des artistes de l’association. Le livre ‘Wassy en aquarelles’ sera également présenté, accompagné de l’ensemble des tableaux originaux qui l’ont illustré.

Le professeur et les adhérents seront présents pour échanger avec le public, partager leur passion et faire découvrir les différentes approches artistiques développées au sein de l’atelier.

Rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h, au rez-de-chaussée du Centre Socio-Culturel de Wassy.

Centre Socio-Culturel Rue du Général Rignoux, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 38 50 Ancienne cité fortifiée et sous-préfecture de Haute-Marne jusqu’en 1926, Wassy surprend par son patrimoine architectural marqué par son histoire et par l’industrie du fer qui s’y est développée très tôt. À la Renaissance, les marchands drapiers de Champagne véhiculent les idées de la Réforme fraîchement arrivée en France. Un important foyer protestant se développe ainsi à quelques kilomètres de Joinville, fief du Duc de Guise, farouche défenseur de la religion catholique. C’est dans ce contexte qu’éclate le 1er mars 1562 le massacre de protestants dans une grange de la ville. Cet événement marquant va plonger la France dans les guerres de religion.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Expression Artistique de Wassy ouvre les portes de son atelier au Centre Socio-Culturel de Wassy.

©L’association, Expression Artistique de Wassy