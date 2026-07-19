Water’s echoes – Nocturne évènement au Musée des égouts Musée des égouts de Paris Paris

Informations pratiques

Dans cette représentation, elle raconte une histoire autour de l’une de nos ressources les plus précieuses : l’eau. À travers le mouvement, elle invite le public à réfléchir à son importance, à sa fragilité et à la nécessité de la préserver.Pour raconter cette histoire, Tina s’appuie sur le waving, discipline de danse urbaine faite d’ondulations et de mouvements fluides évoquant le rythme des vagues, auxquels se mêlent les accents plus saccadés dupopping. À travers cette gestuelle singulière, l’artiste cherche à créer un lien entre l’humain et l’eau, entre le corps et la nature.Une performance poétique et engagée qui célèbre la beauté de l’eau tout en rappelant que sa préservation est l’affaire de tous.

Cette danse sera suivie d’une visite guidée pour les volontaires !

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Artiste franco-mexicaine passionnée par la danse urbaine et profondément inspirée par l’univers de l’eau, Tina explore à travers cette création la rencontre de deux passions qui semblent opposées, mais qui se complètent avec harmonie.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit sous condition

De 7 à 9 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

https://musee-egouts.paris.fr/ +33153682784 musee-des-egouts@paris.fr



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