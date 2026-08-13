Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie La Cabane du Lac Châtellerault
samedi 5 décembre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 12:00:00
Date(s) :
2026-12-05
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie
L’événement Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- La Leçon de Piano Loft Cinémas Châtellerault 11 septembre 2026
- Pelotes et papote Châtellerault 12 septembre 2026
- Révision du code de la route pour les seniors Préfecture de la Vienne Châtellerault 17 septembre 2026
- Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault 17 septembre 2026
- Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault 17 septembre 2026