Wax Jaw • Teenage Role Models SUPERSONIC Paris

WAX JAW (22h00)

(Post punk – Philadelphia, US)

Wax Jaw a construit son univers musical autour d’une volonté de proposer des concerts débordants d’énergie, capables de faire bouger tout le public. Issu de la scène musicale très riche de Philadelphie, le groupe mêle des morceaux punk dynamiques et endiablés à des paroles chargées d’émotion, incitant les fans à faire un examen de conscience tout en se dépensant sans compter sur la piste de danse. Le quintette a su capturer l’émotion brute et l’énergie de ses performances scéniques dans son premier album, It Takes Guts!, dont la sortie est prévue le 10 octobre 2025 chez Born Loser Records.

It Takes Guts! mêle joie et souffrance dans un même souffle. L’album explore les thèmes de la dépendance, de la libération sexuelle et de l’estime de soi, offrant un reflet authentique de l’expérience vécue par le chanteur Shane Morgan en tant que personne transmasculine. Malgré ses thèmes plus sombres, It Takes Guts! embrasse avec espièglerie les ironies de la vie et la catharsis indéniable qui découle du choix d’être sexy ou vulgaire quand l’envie s’en fait sentir. L’instrumentation de l’album reflète cette dualité lyrique, mêlant des riffs punk déchiquetés à une danceabilité new wave. C’est une musique qui invite à la fois au mouvement et à l’introspection, chaque morceau étant conçu pour vous toucher en plein cœur et faire exploser vos enceintes.

https://wax-jaw.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCBQ-FQIq3xX3-j59fevAnWw

TEENAGE ROLE MODELS (21h00)

(Post punk – Paris, FR)

Punchy, dansante, parfois plus introspective, la musique des Parisiens de Teenage Role Models propose un mélange de rock indé et de post punk à voix féminine où les guitares tranchantes du Londres de la fin des 70s croisent l’effervescence de la scène de NYC des années 2000.

Premier album sorti en 2026 disponible sur toutes le plateformes !

Les 3 influences : Gossip, Bloc Party, The Strokes

https://teenagerolemodels.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@teenagerolemodels

La suite de la programmation arrive très vite !

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Jeudi 24 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Sprints, Jehnny Beth & Lambrini Girls

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/czxXeKOqE https://fb.me/e/czxXeKOqE



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