WAYA FESTIVAL Montpellier
WAYA FESTIVAL Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
WAYA FESTIVAL
Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Festival musical & artistique inspiré des fêtes latino-américaines, avec Groupes live & DJs sets !
Musique, Danse, Arts & Gastronomie vous attendent dans cette invitation au voyage !
Le Waya Festival revient le samedi 6 juin 2026 pour sa 5ème édition, au Parc Montcalm à Montpellier (Tram 5 arrêt Cité Créative Parc Montcalm), de midi jusqu’à 1h du matin !
Musique, Danses, Arts & Gastronomie vous attendent dans cette invitation au voyage, inspirée des fêtes latino-américaines !
Une édition coorganisée avec le Mosquito Latino pour encore plus de fuego !
2 scènes musicales
Des concerts • Groupes live & DJs set
Saltó del Waya • 1 tremplin musical
Des shows de danse virevoltants
Food-trucks • cuisine latino-américaine
Buvettes • softs & alcools savoureux
Animations • pour tous les âges
Espace artistique • live painting
Village artisanal & associatif • local & latino
Au programme
Reggaeton • Electro Tropical • Cumbia
Latin Urban • Salsa • Pop Latino • Latin Fusion
Afro-Caribéen • Songo • Timba • Batucada
QUANTIC DJ SET
DJ international et icône de l’electro tropicale
JIMENA ANGEL
Rythmes Afro-caribéens, solaire et irrésistible !
SERGIO ALEJANDRO
Un show urban latino, vibrant et caliente !
ELETUMBA’O
Gracias a él du songo sous le soleil de Cuba !
LOÏS HAMMEL
Flow solaire, groove afro-latino, puissance vocale.
SALTO DEL WAYA
3 talents locaux selectionnés pour le tremplin !
Billetterie ouverte .
Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@wayafestival.com
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English :
Musical & artistic festival inspired by Latin American fiestas, with live bands & DJ sets!
Music, Dance, Arts & Gastronomy await you in this invitation to travel!
L’événement WAYA FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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