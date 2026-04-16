Montpellier

WAYA FESTIVAL

Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Festival musical & artistique inspiré des fêtes latino-américaines, avec Groupes live & DJs sets !

Musique, Danse, Arts & Gastronomie vous attendent dans cette invitation au voyage !

Le Waya Festival revient le samedi 6 juin 2026 pour sa 5ème édition, au Parc Montcalm à Montpellier (Tram 5 arrêt Cité Créative Parc Montcalm), de midi jusqu’à 1h du matin !

Musique, Danses, Arts & Gastronomie vous attendent dans cette invitation au voyage, inspirée des fêtes latino-américaines !

Une édition coorganisée avec le Mosquito Latino pour encore plus de fuego !

2 scènes musicales

Des concerts • Groupes live & DJs set

Saltó del Waya • 1 tremplin musical

Des shows de danse virevoltants

Food-trucks • cuisine latino-américaine

Buvettes • softs & alcools savoureux

Animations • pour tous les âges

Espace artistique • live painting

Village artisanal & associatif • local & latino

Au programme

Reggaeton • Electro Tropical • Cumbia

Latin Urban • Salsa • Pop Latino • Latin Fusion

Afro-Caribéen • Songo • Timba • Batucada

QUANTIC DJ SET

DJ international et icône de l’electro tropicale

JIMENA ANGEL

Rythmes Afro-caribéens, solaire et irrésistible !

SERGIO ALEJANDRO

Un show urban latino, vibrant et caliente !

ELETUMBA’O

Gracias a él du songo sous le soleil de Cuba !

LOÏS HAMMEL

Flow solaire, groove afro-latino, puissance vocale.

SALTO DEL WAYA

3 talents locaux selectionnés pour le tremplin !

Billetterie ouverte .

Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@wayafestival.com

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English :

Musical & artistic festival inspired by Latin American fiestas, with live bands & DJ sets!

Music, Dance, Arts & Gastronomy await you in this invitation to travel!

L’événement WAYA FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER