wazou !!!! l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

wazou !!!!

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 15:30:00

fin : 2026-11-21 16:15:00

Date(s) :

2026-11-21

Le cri est lancé, le ton est donné ! Toutes les têtes se tournent vers le curieux petit personnage qui vient d’apparaître sur le devant de la scène !

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : wazou !!!!

The cry goes out, the tone is set! All heads turn toward the curious little figure who has just appeared at the front of the stage!

L’événement wazou !!!! Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban