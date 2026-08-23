wazou !!!! l’Espace VO Montauban
samedi 21 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
wazou !!!!
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 15:30:00
fin : 2026-11-21 16:15:00
Date(s) :
2026-11-21
Le cri est lancé, le ton est donné ! Toutes les têtes se tournent vers le curieux petit personnage qui vient d’apparaître sur le devant de la scène !
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : wazou !!!!
The cry goes out, the tone is set! All heads turn toward the curious little figure who has just appeared at the front of the stage!
L’événement wazou !!!! Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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