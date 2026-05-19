WE ARE [still] HERE, l’exposition est de retour au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

L’exposition met à l’honneur la scène française actuelle, dans un dialogue avec la création internationale. Elle investit la Salle Concorde avec près de 200 œuvres, dans le prolongement des œuvres des artistes Seth et Inti, témoignages de l’exposition précédente et présentées aujourd’hui au sein des collections.

WE ARE [still] HERE incarne la vitalité d’un mouvement global, puissant et multiculturel, profondément connecté à notre époque. Cette nouvelle exposition ancre le street art sur notre territoire, contribuant à faire de Paris le cœur de sa dynamique internationale.

Commissariat :

Mehdi Ben Cheikh,galeriste, fondateur de la Galerie Itinerrance

En 2024, l’exposition avait fait un arrêt au Petit Palais (8e). Imaginée comme un habile dialogue avec les collections permanentes du musée, l’exposition « We Are Here » nous plongeait dans l’effervescence de ce mouvement d’envergure. Une déambulation audacieuse, presque comme une chasse aux trésors à revivre ici !

Après le succès de WE ARE HERE en 2024, première exposition d’art urbain au Petit Palais, WE ARE [still] HERE s’inscrit au cœur d’un musée vivant, pleinement engagé dans le dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris



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