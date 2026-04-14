Webinaire Entreprises – Comment le numérique peut transformer votre TPE PME en championne de l’export ?, En ligne, Paris

Webinaire Entreprises – Comment le numérique peut transformer votre TPE PME en championne de l’export ? Jeudi 23 avril, 12h00 En ligne Paris

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:00:00+02:00 – 2026-04-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T12:00:00+02:00 – 2026-04-23T13:00:00+02:00

Le numérique, un levier puissant pour réussir à l’international

Aujourd’hui, les solutions numériques permettent aux TPE PME de :

gagner en visibilité à l’étranger,

identifier de nouveaux clients et partenaires,

vendre en ligne en B2B comme en B2C,

automatiser et sécuriser leurs démarches,

mieux comprendre les marchés internationaux.

Ce webinaire vous donnera les clés pour passer à l’action, avec des exemples concrets et directement applicables à votre entreprise.

Des intervenantes expertes

Ce webinaire réunira plusieurs expertes du numérique et de l’export, dont :

– Bénédicte ROULLIER, cheffe du pôle France Num

– Anahid ILIAS, Directrice de département Solutions e-Export chez Business France

– Silvia CARTER, Dirigeante de To Web or Not To Web

– Olga CHEVE, dirigeante d’Adekvat

– Cynthia WEBER, dirigeante de Les Fées Mères

Inscription gratuite

À qui s’adresse ce webinaire ?

Ce webinaire s’adresse à :

Dirigeants de TPE PME

Responsables développement / commercial

Entrepreneurs souhaitant se lancer à l’international

Que vous soyez au début de votre réflexion ou déjà engagé dans une démarche export, vous repartirez avec des pistes concrètes pour accélérer votre développement.

En ligne 120 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/france-num/comment-le-numerique-peut-transformer-votre-tpe-pme-en-championne-de-lexport »}]

France Num vous propose un webinaire gratuit pour découvrir comment les outils numériques peuvent simplifier, accélérer et sécuriser votre développement à l’export. Transformation numérique IA