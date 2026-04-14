Webinaire Entreprises – Comment le numérique peut transformer votre TPE PME en championne de l’export ?, En ligne, Paris
Webinaire Entreprises – Comment le numérique peut transformer votre TPE PME en championne de l’export ?, En ligne, Paris jeudi 23 avril 2026.
Webinaire Entreprises – Comment le numérique peut transformer votre TPE PME en championne de l’export ? Jeudi 23 avril, 12h00 En ligne Paris
Inscription gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T12:00:00+02:00 – 2026-04-23T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T12:00:00+02:00 – 2026-04-23T13:00:00+02:00
Le numérique, un levier puissant pour réussir à l’international
Aujourd’hui, les solutions numériques permettent aux TPE PME de :
- gagner en visibilité à l’étranger,
- identifier de nouveaux clients et partenaires,
- vendre en ligne en B2B comme en B2C,
- automatiser et sécuriser leurs démarches,
- mieux comprendre les marchés internationaux.
Ce webinaire vous donnera les clés pour passer à l’action, avec des exemples concrets et directement applicables à votre entreprise.
Des intervenantes expertes
Ce webinaire réunira plusieurs expertes du numérique et de l’export, dont :
– Bénédicte ROULLIER, cheffe du pôle France Num
– Anahid ILIAS, Directrice de département Solutions e-Export chez Business France
– Silvia CARTER, Dirigeante de To Web or Not To Web
– Olga CHEVE, dirigeante d’Adekvat
– Cynthia WEBER, dirigeante de Les Fées Mères
Inscription gratuite
À qui s’adresse ce webinaire ?
Ce webinaire s’adresse à :
- Dirigeants de TPE PME
- Responsables développement / commercial
- Entrepreneurs souhaitant se lancer à l’international
Que vous soyez au début de votre réflexion ou déjà engagé dans une démarche export, vous repartirez avec des pistes concrètes pour accélérer votre développement.
En ligne 120 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/france-num/comment-le-numerique-peut-transformer-votre-tpe-pme-en-championne-de-lexport »}]
France Num vous propose un webinaire gratuit pour découvrir comment les outils numériques peuvent simplifier, accélérer et sécuriser votre développement à l’export. Transformation numérique IA
À voir aussi à Paris (Paris)
- Forum santé mentale à la Mairie du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS 14 avril 2026
- La santé mentale des séniors c’est important! Les Plateaux sauvages Paris 14 avril 2026
- Forum santé des séniors du 20e Les Plateaux Sauvages Paris 14 avril 2026
- Epidémies : du sida au covid-19, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 14 avril 2026
- Visites insolites de la dalle Beaugrenelle Bibliothèque Andrée Chedid Paris 14 avril 2026