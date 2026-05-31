Webinaire Google « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn (Niv 1) », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon

Webinaire Google « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn (Niv 1) » Mardi 17 novembre, 09h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T10:00:00+01:00

Apprenez les bases du personnal branding et mettez en avant votre profil et vos compétences sur les réseaux sociaux Objectifs d’apprentissage: – Comprendre l’importance des réseaux sociaux dans une recherche d’emploi – Savoir utiliser LinkedIn dans sa recherche d’emploi – S’aider de l’IA pour optimiser son profil LinkedIn Intervenant: Coach Google

Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/675020 »}]

Apprenez les bases du personnal branding et mettez en avant votre profil et vos compétences sur les réseaux sociaux Objectifs d’apprentissage: – Comprendre l’importance des réseaux sociaux dans une re Se préparer Stratégie et techniques de recherches d’emploi