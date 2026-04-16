WEEK-END ATELIER TAMBOUR Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
WEEK-END ATELIER TAMBOUR Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
WEEK-END ATELIER TAMBOUR
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-19 2026-09-18 2026-11-20
Je vous propose sur un week-end de créer votre propre tambour médecine. Que ce soit la peau, le cadre, ces ingrédients sont préparés en conscience…
Nous nous préparerons à l’aide de voyages chamaniques en quête de vision de ce que sera notre tambour. Il sera réalisé le samedi après-midi et le dimanche sera consacré au réveil de notre tambour. Vous repartirez avec celui-ci prêts à vous accompagner
Je vous propose sur un week-end de créer votre propre tambour médecine. Que ce soit la peau, le cadre, ces ingrédients sont préparés en conscience…
Nous nous préparerons personnellement à l’aide de voyages chamaniques en quête de vision de ce que sera notre tambour. Le tambour sera réalisé le samedi après-midi après avoir pris soin le matin de préparer notre mailloche. Le dimanche sera consacré au réveil de notre tambour. Vous repartirez avec celui-ci prêts à vous accompagner. Logement et restauration sur le lieu du stage.
Tarif sur demande. .
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29 reversat.therapies@gmail.com
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English :
Over the course of a weekend, I invite you to create your own medicine drum. Whether it’s the skin or the frame, these ingredients are prepared consciously?
We’ll prepare with the help of shamanic journeys, in search of a vision of what our drum will be. This will take place on Saturday afternoon, and Sunday will be devoted to awakening our drum. You’ll leave with it ready to accompany you
L’événement WEEK-END ATELIER TAMBOUR Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
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