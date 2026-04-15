Week-end bien-être du printemps L’herberie pouancé Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou 1 – 3 mai Sur inscription

Week-end bien être

É Le Printemps Intérieur arrive à L’Herberie

Les ler, 2 et 3 mai 2026, nous ouvrons un espace de respiration, de reconnexion et de transformation douce au cœur de L’Herberie, à Pouancé.

Pendant 3 jours immersifs, une équipe pluridisciplinaire vous accompagne à travers 70 ateliers pour prendre soin de vous autrement : pratiques corporelles, voyages intérieurs, temps de nature, exploration créative, soins, cercles de parole et veillées.

C’est un week-end pensé pour celles et ceux qui ressentent le besoin de : – ralentir,

– se recentrer,

— se libérer émotionnellement en douceur,

– retrouver de l’élan, du souffle et du vivant.

9 Vous pouvez venir 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou simplement participer aux veillées ouvertes à tous les vendredi et samedi soirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-01T09:33:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:30:00.000+02:00

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https://herberie-anjoubleu.fr/elementor-2739/

L’herberie pouancé Ombrée d’Anjou 601 la haute Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire



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