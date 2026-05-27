Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street Maison des associations, Bruz Bruz
Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street Maison des associations, Bruz Bruz samedi 27 juin 2026.
Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street Maison des associations, Bruz Bruz Samedi 27 juin, 20h30 Gratuit
Un bunker qui voyage dans le temps. À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive. Accrochez-vous, le futur commence maintenant !
### **Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz**
Un bunker qui voyage dans le temps.
À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive, ça cavale et ça avale le vent, accrochez-vous, le futur commence maintenant !
_**Buvette et foodtruck sur place**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T21:30:00.000+02:00
1
https://legrandlogis-bruz.fr/
Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bruz (Ille-et-Vilaine)
- Les plantes sauvages en ville et leurs usages Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 30 mai 2026
- Inter Café Astérix : humour, histoire et tribulations Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 5 juin 2026
- Un badge pour flex Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 17 juin 2026
- Escape Game : Le dernier sort Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 20 juin 2026
- Week-end Buissonnier, les 27 et 28 juin à Bruz Ville de Bruz Bruz 27 juin 2026