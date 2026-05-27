Week-end Buissonnier – Jogging par la compagnie Qualité Street Maison des associations, Bruz Bruz Samedi 27 juin, 20h30 Gratuit

Un bunker qui voyage dans le temps. À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive. Accrochez-vous, le futur commence maintenant !

### **Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz**

Un bunker qui voyage dans le temps.

À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive, ça cavale et ça avale le vent, accrochez-vous, le futur commence maintenant !

_**Buvette et foodtruck sur place**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T21:30:00.000+02:00

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https://legrandlogis-bruz.fr/

Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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