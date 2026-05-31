Week-end Buissonnier – La Brise de la Pastille par Galapiat Cirque, Place Marcel Pagnol, Bruz, Bruz

Week-end Buissonnier – La Brise de la Pastille par Galapiat Cirque Dimanche 28 juin, 18h00 Place Marcel Pagnol, Bruz Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz

La Brise a soufflé, c’est vrai et le mât s’est brisé. Mais elle s’apprête à déferler de nouveau, un peu plus folle peut-être, car le clown ne sera pas seul. Aux côtés d’un musicien à l’univers sonore tendre et envoûtant, ils seront trois à flirter au bord du vide, de l’introspection et de la transe, pour se découvrir, se re-découvrir, se surprendre, et inviter chaque spectateur, chaque spectatrice à transfigurer l’espace et le moment présent.

Issu du collectif multi-talents Galapiat Cirque (Risque ZérO, Parasites…), Moïse Bernier promène depuis des années son clown agile, exubérant et tellement attachant, spécialiste du mât chinois, qu’il a décidé de lâcher en 2025… Une page se tourne ! Il est accompagné en musique par Basil Leroux, qui prolongent avec virtuosité les états d’âme de ce clown tourmenté…

Place Marcel Pagnol, Bruz Place Marcel Pagnol Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlogis-bruz.fr/ »}]

La Brise a soufflé, le mât s’est brisé… mais elle revient, plus folle encore. Et cette fois, le clown n’est plus seul. cirque clown

Benjamin le Bellec