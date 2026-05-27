Week-end Buissonnier – Les amoureux de Molière par la compagnie Les Mauvais Elèves Le Grand Logis Bruz
Week-end Buissonnier – Les amoureux de Molière par la compagnie Les Mauvais Elèves Le Grand Logis Bruz dimanche 28 juin 2026.
Week-end Buissonnier – Les amoureux de Molière par la compagnie Les Mauvais Elèves Le Grand Logis Bruz Dimanche 28 juin, 14h30 Gratuit
Des personnages tirés de scènes incontournables de Molière : Un Hapargon avare, un Dom-Juan zélé et loquace, une amoureuse transie, un valet de mauvaise foi… Un spectacle drôle, poétique et décalé.
### **Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz**
Sous la direction joyeusement décalée de Shirley & Dino, Les Mauvais Élèves proposent une galerie de personnages aux caractères bien trempés, tirés d’une dizaine de scènes incontournables de Molière. Un Hapargon plus avare que jamais, un Dom-Juan zélé et loquace, une amoureuse transie et convaincue, un valet de mauvaise foi…
Un spectacle drôle, poétique et décalé.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-28T16:00:00.000+02:00
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https://legrandlogis-bruz.fr/
Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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