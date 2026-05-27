Week-end Buissonnier – Step Factory par Moun’N’Brass Plaine Yann-Fañch Kemener Bruz Dimanche 28 juin, 16h30 Gratuit

5 corps en mouvement, 5 souffles qui s’accordent, une énergie qui traverse les foules. Leur mission ? Transformer chaque rue en dancefloor à ciel ouvert. Avec eux, le public rit, bouge, transpire, vit

### **Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz**

Cinq corps en mouvement, cinq souffles qui s’accordent, une énergie qui traverse les foules. Leur mission ? Transformer chaque rue, chaque scène, en dancefloor à ciel ouvert. Avec eux, le public rit, bouge, transpire, vit.

Pour cette 3ème création, Mouv’N’Brass nous plonge au cœur d’un monde dystopique où l’intelligence artificielle transforme les humains en automate. Seule l’énergie d’un public en fête permettra à nos 5 « nomades danseurs » de contrecarrer les plans de la tyrannie robotique, le cœur battant de la danse uniformisée, la Step Factory…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T17:30:00.000+02:00

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https://legrandlogis-bruz.fr/

Plaine Yann-Fañch Kemener Plaine Yann-Fañch Kemener Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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