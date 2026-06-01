Week-end Buissonnier – Step Factory par Moun’N’Brass, Plaine Yann-Fañch Kemener, Bruz

Week-end Buissonnier – Step Factory par Moun’N’Brass Dimanche 28 juin, 16h30 Plaine Yann-Fañch Kemener Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Dans le cadre du Week-end Buissonnier de Bruz

Cinq corps en mouvement, cinq souffles qui s’accordent, une énergie qui traverse les foules. Leur mission ? Transformer chaque rue, chaque scène, en dancefloor à ciel ouvert. Avec eux, le public rit, bouge, transpire, vit.

Pour cette 3ème création, Mouv’N’Brass nous plonge au cœur d’un monde dystopique où l’intelligence artificielle transforme les humains en automate. Seule l’énergie d’un public en fête permettra à nos 5 « nomades danseurs » de contrecarrer les plans de la tyrannie robotique, le cœur battant de la danse uniformisée, la Step Factory…

Plaine Yann-Fañch Kemener Plaine Yann-Fañch Kemener Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlogis-bruz.fr/ »}]

5 corps en mouvement, 5 souffles qui s’accordent, une énergie qui traverse les foules. Leur mission ? Transformer chaque rue en dancefloor à ciel ouvert. Avec eux, le public rit, bouge, transpire, vit fanfare

Claire Huteau