Informations pratiques

Royan

Week-end de la glisse 8e édition

Esplanade de Pontaillac et Pays Royannais Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 01:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le week-end de la glisse, c’est 3 jours pour s’initier aux sports de glisse et de plage, pour s’amuser, rencontrer des associations inclusives, sociétales, pour assister à des concerts gratuits tous les soirs sur la plage, les pieds dans le sable !

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Esplanade de Pontaillac et Pays Royannais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine regie@weekenddelaglisse.com

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English :

The Board Sports Weekend is a three-day event where you can try out board sports and beach activities, have fun, meet inclusive and socially conscious organizations, and enjoy free concerts every night on the beach, with your feet in the sand!

L’événement Week-end de la glisse 8e édition Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan