Week-end de l’agriculture et du terroir de Beaucaire, Champ de Foire, Beaucaire (30), Beaucaire

Week-end de l’agriculture et du terroir de Beaucaire 17 – 19 avril Champ de Foire, Beaucaire (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

E ‘ , !

Au programme : de nombreux exposants, des animaux à découvrir ou redécouvrir, des animations pour toute la famille, des dégustations de produits du terroir, un événement incontournable pour les passionnés d’agriculture, de gastronomie et de nature !

Soutenons nos agriculteurs !

Rendez-vous le 17, 18 et 19 avril 2026 sur le Champ de Foire – Beaucaire

__________________________________________________________

La Mairie de Beaucaire vous invite à la découverte de notre terroir sous toutes ses formes.

Beaucaire étant une terre agricole et viticole, le Maire de Beaucaire a voulu organiser un grand événement autour de l’agriculture afin de valoriser nos producteurs, leurs productions et leurs savoir-faire; mais aussi les circuits courts (essentiels car écologiques, favorisant une bonne alimentation et importants pour nos entrepreneurs locaux et la vie économique de nos territoires).

Rendez-vous sur le Champ de Foire pour découvrir de nombreux exposants et animaux, participer aux animations en famille ou entre amis et profiter de bonnes dégustations des produits de notre terroir.

De très nombreux agriculteurs et producteurs seront présents pour exposer leur bétail et leurs productions.

Des démonstrations seront organisées (tonte de moutons, fabrication du pain,…), des concours : celui de l’animal de l’année, mais également un concours de traite.

De nombreuses animations seront également offertes (ateliers enfants, déambulations, spectacles,…).

Champ de Foire, Beaucaire (30) BEAUCAIRE Beaucaire 30300 Gard Occitanie

Rendez-vous le 17, 18 et 19 avril 2026 sur le Champ de Foire – Beaucaire