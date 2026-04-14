Visites guidées burlesques – Le musée aux clowns, Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet, Beaucaire

Visites guidées burlesques – Le musée aux clowns Samedi 23 mai, 20h45, 22h00 Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Les Musées aux Clowns, compagnie Née au Vent. De et par Claire Néel et Alexandre Florent.

Bombyx et Luna, deux clowns, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir le musée Auguste Jacquet comme vous ne l’avez jamais imaginé… Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent…

Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet Place Raimond VII, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466599007 https://www.provence-camargue-tourisme.com/patrimoine/musee-d-histoire-et-d-archeologie-auguste-jacquet-1352794 Collections archéologiques provenant des nécropoles antiques établies le long de la voie domitienne, graffitis et colonnes funéraires à inscriptions gallo-grecques, vestiges d’un mausolée des 20, premières années avant notre ère. Collections représentatives de l’histoire locale. Notamment de la foire de Beaucaire, confirmée en 1464. De cet événement d’envergure européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, le musée conserve une importante collection d’affiches anciennes et d’estampes. Occupant une place importante dans l’histoire du musée, les collections d’ATP (textiles, art mobilier et arts graphiques) présentent une certaine originalité : les coiffes beaucairoises sont présentes aux côtés de celles d’Arles. Dans le même espace, une série de portraits des « Bienfaiteurs des Hospices » constitue un ensemble exceptionnel, au moins au niveau du département.

Chefs-d’œuvre : œuvres de Léo Lelée (une estampe et une huile sur toile) ; un tablier maçonnique du XVIIIe siècle sur parchemin et polychrome ; une statue en bois polychrome représentant saint Nicolas ; gravures et vues d’optique. Musée situé dans les jardins du château de Beaucaire (accès par la place Raimond VII) Parking du Casino ou des Arènes à proximité

Les Musées aux Clowns, compagnie Née au Vent. De et par Claire Néel et Alexandre Florent.

©Ville de Villeneuve lez Avignon