L’abbaye de Saint-Roman à Beaucaire. Témoignages lapidaires, Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet, Beaucaire

L’abbaye de Saint-Roman à Beaucaire. Témoignages lapidaires Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Intitulée « L’abbaye de Saint-Roman à Beaucaire – Témoignages lapidaires », l’exposition propose jusqu’au 16 mai 2027, de découvrir quelques siècles d’histoire de ce fabuleux site rupestre, selon un parcours où seront dévoilés documents anciens et pièces sculptées du décor architectural.

Dans l’état actuel des connaissances, Saint-Roman apparaît comme un monastère de fondation épiscopale, remontant au Xe siècle et qui reste dans la seigneurie épiscopale jusqu’en 1538. Monuments lapidaires inscrits et pièces lapidaires sculptées, étudiés dans le cadre du Programme collectif de recherches entre 2019 et 2022, permettront d’évoquer l’évolution historique et architecturale du monastère depuis l’âge roman jusqu’à l’Epoque moderne.

Mobilier funéraire et de la vie quotidienne seront l’occasion de soulever un pan du voile sur quelques-uns des aspects de la vie sociale et religieuse des habitants de la butte de Saint-Roman. Quelques témoignages écrits et photographiques vous inviteront à découvrir ou redécouvrir cette partie de l’histoire plus récente du site qui, entre 1538 (date de la vente du site par l’abbaye de Psalmodi) et 1989, appartiendra successivement à treize familles différentes puis à une société industrielle, avant de devenir, à partir de 1990, propriété de la Ville de Beaucaire.

Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet Place Raimond VII, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466599007 https://www.provence-camargue-tourisme.com/patrimoine/musee-d-histoire-et-d-archeologie-auguste-jacquet-1352794 Collections archéologiques provenant des nécropoles antiques établies le long de la voie domitienne, graffitis et colonnes funéraires à inscriptions gallo-grecques, vestiges d’un mausolée des 20, premières années avant notre ère. Collections représentatives de l’histoire locale. Notamment de la foire de Beaucaire, confirmée en 1464. De cet événement d’envergure européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, le musée conserve une importante collection d’affiches anciennes et d’estampes. Occupant une place importante dans l’histoire du musée, les collections d’ATP (textiles, art mobilier et arts graphiques) présentent une certaine originalité : les coiffes beaucairoises sont présentes aux côtés de celles d’Arles. Dans le même espace, une série de portraits des « Bienfaiteurs des Hospices » constitue un ensemble exceptionnel, au moins au niveau du département.

Chefs-d’œuvre : œuvres de Léo Lelée (une estampe et une huile sur toile) ; un tablier maçonnique du XVIIIe siècle sur parchemin et polychrome ; une statue en bois polychrome représentant saint Nicolas ; gravures et vues d’optique. Musée situé dans les jardins du château de Beaucaire (accès par la place Raimond VII) Parking du Casino ou des Arènes à proximité

Intitulée « L’abbaye de Saint-Roman à Beaucaire – Témoignages lapidaires », l’exposition propose jusqu’au 16 mai 2027, de découvrir quelques siècles d’histoire de ce fabuleux site rupestre, selon un …

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