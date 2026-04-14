Spectacle musical- Ensemble XEREMIA, Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet, Beaucaire

Spectacle musical- Ensemble XEREMIA Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

L’ensemble médiéval XEREMIA joue sur un grand nombre d’instruments médiévaux reconstitués (vièle à archet et percussions, flûtes, cornemuse, vièle à roue, galoubet) et étudie les manuscrits. Issus des Ecoles nationales de musique et conservatoires, les musiciens font revivre un patrimoine millénaire.

Musée d’Histoire et d’Archéologie Auguste Jacquet Place Raimond VII, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466599007 https://www.provence-camargue-tourisme.com/patrimoine/musee-d-histoire-et-d-archeologie-auguste-jacquet-1352794 Collections archéologiques provenant des nécropoles antiques établies le long de la voie domitienne, graffitis et colonnes funéraires à inscriptions gallo-grecques, vestiges d’un mausolée des 20, premières années avant notre ère. Collections représentatives de l’histoire locale. Notamment de la foire de Beaucaire, confirmée en 1464. De cet événement d’envergure européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, le musée conserve une importante collection d’affiches anciennes et d’estampes. Occupant une place importante dans l’histoire du musée, les collections d’ATP (textiles, art mobilier et arts graphiques) présentent une certaine originalité : les coiffes beaucairoises sont présentes aux côtés de celles d’Arles. Dans le même espace, une série de portraits des « Bienfaiteurs des Hospices » constitue un ensemble exceptionnel, au moins au niveau du département.

Chefs-d’œuvre : œuvres de Léo Lelée (une estampe et une huile sur toile) ; un tablier maçonnique du XVIIIe siècle sur parchemin et polychrome ; une statue en bois polychrome représentant saint Nicolas ; gravures et vues d’optique. Musée situé dans les jardins du château de Beaucaire (accès par la place Raimond VII) Parking du Casino ou des Arènes à proximité

L’ensemble médiéval XEREMIA joue sur un grand nombre d’instruments médiévaux reconstitués (vièle à archet et percussions, flûtes, cornemuse, vièle à roue, galoubet) et étudie les manuscrits. Issus de…

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