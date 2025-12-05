Week-end des arts de la rue dans la ville Bagnères-de-Bigorre
dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Le Week-end des Arts de la Rue transforme chaque premier week-end d’août Bagnères-de-Bigorre en scène à ciel ouvert acrobates, jongleurs, comédiens et musiciens animent rues et jardins pour un moment poétique et gratuit pour tous.
Every first weekend in August, the Week-end des Arts de la Rue transforms Bagnères-de-Bigorre into an open-air stage: acrobats, jugglers, comedians and musicians liven up the streets and gardens for a free, poetic experience for all.
