Week-end des métiers d’art Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Week-end des métiers d’art

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Pour cette année anniversaire, les œuvres créées en démonstration et avec la participation du public seront conservées dans le parc. Travail du bois avec Jean Bergeron, du marbre avec Denis Mellinger, de la mosaïque avec Valérie Herberth, et de la pierre de Savonnières avec Angélique Jung.Tout public

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

For this anniversary year, works created in demonstration and with public participation will be preserved in the park. Woodworking with Jean Bergeron, marble with Denis Mellinger, mosaics with Valérie Herberth, and Savonnières stone with Angélique Jung.

L’événement Week-end des métiers d’art Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE