Feytiat

Week-end d’ouverture du 25ème Festival International du Pastel

Parc de la Mairie Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le Parc de la Mairie de Feytiat accueillera le week-end d’ouverture du 25ᵉ Festival International du Pastel. Cet événement festif mêle art, culture et convivialité autour du pastel. Durant deux jours, les visiteurs pourront profiter de spectacles familiaux, de concerts, d’un marché de producteurs locaux et d’espaces de restauration.

En parallèle, les 8ème Rencontres du Pastel, organisées à la Salle Pierre Louis, proposeront des démonstrations en continu réalisées par des artistes pastellistes de renom, ainsi que des rencontres avec des fabricants de pastels et de papiers spécialisés. Ce rendez-vous constitue une occasion privilégiée de découvrir l’univers du pastel, d’échanger avec les artistes et de partager un moment culturel et festif en famille ou entre amis.

Gratuit et ouvert à tous. Détail de la programmation en lien. .

Parc de la Mairie Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18

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English : Week-end d’ouverture du 25ème Festival International du Pastel

L’événement Week-end d’ouverture du 25ème Festival International du Pastel Feytiat a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole