Week-end en famille au musée de la Libération de Paris les 23 et 24 mai : escape game et activités gratuites ! Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

Au programme : visite guidée autour de la série animée « Les grandes Grandes vacances », serious game sur tablette, atelier ou escape game : un défi en immersion dans les souterrains du musée !

Dimanche 24 mai 2026

Nous sommes le 25 août 1944, le capitaine Belfort, accompagné de quatre autres pompiers de Paris doit hisser à nouveau les couleurs de la France sur la Tour Eiffel.

Mais il y a un problème : la communication a été interrompue par un incident technique.

Le compte à rebours est lancé : dans 75 minutes, il sera trop tard, une troupe allemande sera sur place. Depuis la salle de communication du bunker, vous allez devoir fouiller, réfléchir et communiquer pour envoyer le signal à temps sur la bonne fréquence.

Saurez-vous rétablir la communication à temps ?

Cette expérience immersive est une création originale de l’Apitouthèque pour le musée de la Libération de Paris, à vivre à l’occasion du Week-end en famille Paris Musées.

Informations pratiques – Gratuit

– Tout public à partir de 10 ans

– Jeu en équipe, il vous sera demandé sur place de constituer des groupes de 5 joueurs

– Créneaux à 10h15, 11h30, 13h45, 15h, 16h15 (durée 1h15)

– Une grande partie du jeu se déroulant dans le PC Rol, uniquement accessible par un escalier de 100 marches : il n’est pas possible aux PMR d’y participer

– La visite est par ailleurs fortement déconseillées :

aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire,

aux personnes souffrant de claustrophobie

Réservation : obligatoire par mail liberation.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01 71 28 34 75

Merci de préciser le créneau souhaité, le nombre de participants et leurs âges.

Samedi 23 mai 2026 à 14h

Atelier – Mon diorama Libération de Paris

Les enfants découvrent l’histoire de la Libération de Paris racontée par une conférencière du musée, lors d’une courte visite adaptée. Puis, ils choisissent parmi plusieurs reproductions de dioramas de 1944 représentant la Libération de Paris, celui qu’ils vont fabriquer et avec lequel ils repartiront.

Informations pratiques Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Durée 1h30

Gratuit sur réservation au 01.71.28.34.75 ou liberation.reservations@paris.fr

Samedi 23 mai 2026 à 11h

Visite guidée – En famille avec Les grandes Grandes vacances

2015 / Les Armateurs / Blue Spirit Studio ; Crédits : 2015 / Les Armateurs / Blue Spirit Studio

A quoi ressemblait la vie, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale ? La réponse dans les collections ! Avec pour guides, Colette et Ernest, les héros de la série animée Les grandes Grandes Vacances de Delphine Maury et Olivier Vinuesa, et une conférencière qui connaît plein d’histoires.

Informations pratiques Pour les enfants de 8 à 12 ans, accompagnés de leur parents.

Durée 1h30.

Gratuit sur réservation au 01.71.28.34.75 ou liberation.reservations@paris.fr

En autonomie

Jouez avec le serious-game sur tablette

Informations pratiques En autonomie.

Samedi 23 mai 2026.

Accès toutes les 30mn de 10h30 à 12h30, puis de 13h30 à 14h30 puis à 17h15.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, accompagnés de leur parents.

Gratuit. Les billets sont à prendre directement à la caisse du musée.

Découvrez le PC-Rol avec la visite en réalité mixte « Insurrection 1944 »

Informations pratiques En autonomie.

Samedi 23 mai 2026.

A 15h, 15h45 et 16h30.

A partir de 12 ans.

Gratuit. Les billets sont à prendre directement à la caisse du musée.

Les 23 et 24 mai 2026 le musée vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du week-end en famille : le rendez-vous festif et gratuit dédié au public familial.

Du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 PARIS

https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/agenda/week-end-en-famille-les-23-et-24-mai-2026 https://www.facebook.com/MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis https://www.facebook.com/MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis



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