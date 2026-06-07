Week-end gonflables gratuit à Saint Amand Montrond Gymnase Pierre Olivier Saint-Amand-Montrond
Week-end gonflables gratuit à Saint Amand Montrond Gymnase Pierre Olivier Saint-Amand-Montrond samedi 27 juin 2026.
Rendez-vous les 27 et 28 juin, de 14h à 20h, au gymnase Pierre Olivier à Saint-Amand-Montrond qui se transforme en terrain de jeu 🎈😄 avec un week-end de structures gonflables entièrement gratuit !
Au programme : des structures gonflables pour petits et grands 🤸♂️🤸♀️ et un kiosque à gourmandises sur place 🍭🍿 pour des pauses sucrées bien méritées.
Et pour encore + de fun, les mascottes seront là :
samedi de 15h à 17h avec Rumi et Zoey 🎶
dimanche de 15h à 17h avec Ruben et Minnie 🎀
L’événement est rendu possible grâce à la mise à disposition généreuse du gymnase par la Ville de Saint-Amand-Montrond 🙏🏽, en partenariat avec Mascottes 18 et Top-Land , et avec le soutien du SAMBAD (badminton de Saint-Amand-Montrond) , Le Magazine du Berry et de Carrefour Market Saint-Amand-Montrond.
Venez en famille profiter d’un moment simple, joyeux et 100% fun 🎉✨
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