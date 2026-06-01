Saint-Amand-Montrond

Week-end Gonflables

Rue des Tilleuls Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Grand week-end d’animations gratuites autour des structures gonflables au Gymnase Pierre Olivier.

L’événement, dont l’accès sera entièrement gratuit, s’inscrit dans la volonté de l’association de proposer des animations familiales accessibles à tous tout en valorisant les acteurs locaux.

Une offre de restauration sera également disponible sur place pendant toute la durée de l’événement avec la vente de produits sucrés et salés permettant aux visiteurs de se restaurer sans quitter le site. .

Rue des Tilleuls Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 82 40 81

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English :

A big weekend of free activities featuring inflatable attractions at the Pierre Olivier Gymnasium.

L’événement Week-end Gonflables Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE