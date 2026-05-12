Informations pratiques

Saint-Michel-en-Brenne

Week-end Grues

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

La Maison de la Nature (le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature et la Réserve naturelle de Chérine) vous propose un week-end dédié aux Grues cendrées.

Programme disponible mi-novembre. .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The Maison de la Nature (the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature and the Chérine Nature Reserve) offers a weekend dedicated to the Common Crane.

L’événement Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne