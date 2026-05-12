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Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne

samedi 28 novembre 2026 · Saint-Michel-en-Brenne

Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Ville
36290 Saint-Michel-en-Brenne
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Saint-Michel-en-Brenne

Week-end Grues

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-28

La Maison de la Nature (le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature et la Réserve naturelle de Chérine) vous propose un week-end dédié aux Grues cendrées.
Programme disponible mi-novembre.   .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The Maison de la Nature (the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature and the Chérine Nature Reserve) offers a weekend dedicated to the Common Crane.

L’événement Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne

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