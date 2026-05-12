Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne
samedi 28 novembre 2026 · Saint-Michel-en-Brenne
Informations pratiques
Saint-Michel-en-Brenne
Week-end Grues
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
La Maison de la Nature (le Parc naturel régional de la Brenne, Indre Nature et la Réserve naturelle de Chérine) vous propose un week-end dédié aux Grues cendrées.
Programme disponible mi-novembre. .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
The Maison de la Nature (the Brenne Regional Nature Park, Indre Nature and the Chérine Nature Reserve) offers a weekend dedicated to the Common Crane.
L’événement Week-end Grues Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-05 par Destination Brenne
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