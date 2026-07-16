Week-end inaugural de la nouvelle médiathèque, Médiathèque intercommunale de Thouars, Thouars

Informations pratiques

Week-end inaugural de la nouvelle médiathèque 3 et 4 octobre Médiathèque intercommunale de Thouars Deux-Sèvres

Programme complet en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Afin de découvir tous les nouveaux espaces et services proposés par la médiathèque qui a ouvert ses portes le 1er septembre dernier, un week-end festif vous est proposé !

Au progamme, des auteurs en dédices, des ateliers, des lectures, du jeu et du jeu vidéo, des rencontres, des visites… de quoi occuper toute la famille !

Médiathèque intercommunale de Thouars 12 rue Porte de Paris Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 http://www.reseaulecturethouarsais.fr

Biblis en folie 2026

©amandinegruau