Week-end inaugural de la nouvelle médiathèque, Médiathèque intercommunale de Thouars, Thouars
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale de Thouars · Thouars
Informations pratiques
Week-end inaugural de la nouvelle médiathèque 3 et 4 octobre Médiathèque intercommunale de Thouars Deux-Sèvres
Programme complet en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Afin de découvir tous les nouveaux espaces et services proposés par la médiathèque qui a ouvert ses portes le 1er septembre dernier, un week-end festif vous est proposé !
Au progamme, des auteurs en dédices, des ateliers, des lectures, du jeu et du jeu vidéo, des rencontres, des visites… de quoi occuper toute la famille !
Médiathèque intercommunale de Thouars 12 rue Porte de Paris Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 http://www.reseaulecturethouarsais.fr
Biblis en folie 2026
©amandinegruau
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Visite de la Carrière Roy la Gouraudière Thouars 16 juillet 2026
- Parcours urbain dans Thouars La Résistance Écuries du Château Thouars 16 juillet 2026
- Le musée gourmand Visite pique-nique Musée Henri Barré Thouars 18 juillet 2026
- Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Écuries du Château Thouars 21 juillet 2026
- Les mercredis de juillet Galets magiques Thouars 22 juillet 2026