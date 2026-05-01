Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | 3 FOY WE Gardonne
Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | 3 FOY WE Gardonne samedi 23 mai 2026.
Gardonne
Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | 3 FOY WE
Salle des fêtes Gardonne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
3 Foy We évolue dans un univers groove et soul, porté par une voix habitée et expressive. Le groupe puise son inspiration dans les grandes figures de la musique noire américaine et du swing vocal Nancy Sinatra, Otis Redding, Aretha Franklin et Tina Turner..
Entre grooves puissants, claviers chaleureux, guitares incisives et une section rythmique solide, 3 FoyWe propose une musique généreuse et vivante, où l’émotion et l’énergie scénique sont au cœur du projet.
Un répertoire qui oscille entre Soul, Rhythm’ n’ Blues et Groove, pensé avant tout pour le plaisir du live et le partage avec le public.
Nancy GAVA, chant Jacques ANIDJAR, guitare
Jean-Louis BISIACCO, basse
Philippe ELIEZ, batterie Thibaut MARSAN, piano. .
Salle des fêtes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | 3 FOY WE
L’événement Week-end Jazz | Festival Jazz Pourpre | 3 FOY WE Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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