Week-end Micro-Folie : « Abstraction, nous voilà » atelier parent-enfant Samedi 25 avril, 15h00 La Source Nord

Gratuit – à partir de 6 ans accompagné d’un adulte – Billetterie au Guichet Unique, à l’accueil de la Source et en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Avec la Micro-folie, on va voir comment les artistes de la génération de Kandinsky ont créé une façon de faire de l’art inédite à leur époque, et qui a donné beaucoup d’idées aux artistes qui les ont suivis…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/503/week-end-micro-folie-abstraction-nous-voila-atelier-parent-enfant »}]

L’art abstrait, quésaco ? Atelier kandinsky