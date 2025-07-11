Week-end mosaïque 21 et 22 mars 2026 Amboise

Week-end mosaïque 21 et 22 mars 2026

Début : Dimanche 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

2026-03-21

Amboise Mosaïque vous invite le week-end du 21 et 22 mars 2026 à vous initier et à découvrir l’art de la mosaïque. Ce week-end vous permettra de concevoir une mosaïque (20 x 20 cm) dans une ambiance conviviale et professionnelle.

Matériel et matériaux compris.

Inscription à l’atelier, par mail ou en ligne. .

34 Rue de Mosny Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 89 06 35 amboise.mosaique@gmail.com

English :

On the weekend of March 21 and 22, 2026, Amboise Mosaïque invites you to discover the art of mosaic. This weekend will enable you to design a mosaic in a friendly, professional atmosphere.

Materials included.

Registration at the workshop, by e-mail or online.

