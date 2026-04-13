Boulleret

[Week-end Nature]: Apéro perché

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-02 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01

La commune de Boulleret organise les Apéros perchés !

1 boisson + 1 planche

Un bon moment à passer dans les arbres accompagné de professionnels de la grimpette mais aussi des nos produits locaux !Familles

La commune de Boulleret organise les Apéros perchés !

1 boisson + 1 planche

Un bon moment à passer dans les arbres accompagné de professionnels de la grimpette mais aussi des nos produits locaux ! 13 .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51

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English :

The commune of Boulleret organizes the Apéros perchés!

1 drink + 1 board

A great time in the trees, accompanied by professional climbers and our local produce!

L’événement [Week-end Nature]: Apéro perché Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois