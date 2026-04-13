[Week-end Nature]: Apéro perché Boulleret
[Week-end Nature]: Apéro perché Boulleret vendredi 1 mai 2026.
Boulleret
[Week-end Nature]: Apéro perché
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-02 19:30:00
Date(s) :
2026-05-01
La commune de Boulleret organise les Apéros perchés !
1 boisson + 1 planche
Un bon moment à passer dans les arbres accompagné de professionnels de la grimpette mais aussi des nos produits locaux !Familles
La commune de Boulleret organise les Apéros perchés !
1 boisson + 1 planche
Un bon moment à passer dans les arbres accompagné de professionnels de la grimpette mais aussi des nos produits locaux ! 13 .
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51
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English :
The commune of Boulleret organizes the Apéros perchés!
1 drink + 1 board
A great time in the trees, accompanied by professional climbers and our local produce!
L’événement [Week-end Nature]: Apéro perché Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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