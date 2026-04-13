Boulleret

[Week-end Nature]: Balade à poney

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03

Venez faire profiter à vos enfants le plaisir d’une balade à poney.Familles

Venez faire profiter à vos enfants le plaisir d’une balade à poney. .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51

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English :

Come and give your children the pleasure of a pony ride.

L’événement [Week-end Nature]: Balade à poney Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois