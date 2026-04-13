[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret
[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret vendredi 1 mai 2026.
Boulleret
[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Venez découvrir le plaisir de grimper dans les arbres en famille.
Créneaux toutes les heures.Familles
Venez découvrir le plaisir de grimper dans les arbres en famille.
Créneaux toutes les heures. .
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51
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English :
Come and discover the pleasure of climbing trees with your family.
Open every hour.
L’événement [Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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