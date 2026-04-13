Boulleret

[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Venez découvrir le plaisir de grimper dans les arbres en famille.

Créneaux toutes les heures.Familles

Venez découvrir le plaisir de grimper dans les arbres en famille.

Créneaux toutes les heures. .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51

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English :

Come and discover the pleasure of climbing trees with your family.

Open every hour.

L’événement [Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois