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[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret

[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret

[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Rue de la Fontaine Saint-Martin

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Boulleret

[Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Venez découvrir le plaisir de grimper dans les arbres en famille.
Créneaux toutes les heures.Familles
Venez découvrir le plaisir de grimper dans les arbres en famille.
Créneaux toutes les heures.   .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51 

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English :

Come and discover the pleasure of climbing trees with your family.
Open every hour.

L’événement [Week-end Nature]: Atelier grimpe d’arbre Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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