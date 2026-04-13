Boulleret

[Week-end Nature]: Yoga parent enfant

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:30:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Venez passer un moment de détente avec votre enfant grâce à notre cours de yoga.

Enfant à partir de 2 ans.Familles

Venez passer un moment de détente avec votre enfant grâce à notre cours de yoga.

Enfant à partir de 2 ans. .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 85 67 51

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English :

Come and relax with your child in our yoga class.

Children aged 2 and over.

L’événement [Week-end Nature]: Yoga parent enfant Boulleret a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois